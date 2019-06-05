26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,732
  • 6,4435
  • 244.8
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'dan Sudanlı taraflara diyalog çağrısı

Suudi Arabistan hükümeti, Sudan'da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olayları endişeyle takip ettiği belirterek, taraflar arasında diyaloğa devam edilmesi ve sağduyuyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan, Sudanlı taraflar arasında diyaloğa devam edilmesi ve sağduyuyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan hükümetinin Sudan'da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olayları endişeyle takip ettiği belirtildi.

Sudanlı tarafların, halkın talep ve beklentilerini karşılamak için sağduyuyla hareket etmesi ve çeşitli güçler arasında diyaloğa devam etmesinin gerekli olduğu vurgulanarak, ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartları en kısa zamanda aşması temenni edildi.

Ayrıca Sudan halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Burhan, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içinde genel seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sudan'daki olaylar
Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

 

24 saniyede motosikleti çaldılar! Hızsızların rahatlığı pes dedirtti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den 11 ile kritik uyarı

Meteoroloji'den 11 ile kritik uyarı

Almanya’da 100 hastayı öldüren seri katil: Özür dilerim

Almanya’da 100 hastayı öldüren seri katil: Özür dilerim

YÖK: Geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar bu yıl açılmıştır

YÖK: Geleceğin meslekleri olarak addedilen programlar bu yıl açılmıştır

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Rusya'dan TürkAkımı önerisi: Bağlanmanın bir yolunu bulalım

Rusya'dan TürkAkımı önerisi: Bağlanmanın bir yolunu bulalım

Baba demir bariyerlerde sıkıştı, yakınları sinir krizi geçirdi

Baba demir bariyerlerde sıkıştı, yakınları sinir krizi geçirdi

23 Haziran seçimi için 100 avukatla İstanbul'a gelecekler

23 Haziran seçimi için 100 avukatla İstanbul'a gelecekler

Türk 'Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlatıldı

Türk 'Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

Memura müjde! 3 zam birden geliyor

Memura müjde! 3 zam birden geliyor

Malatya'da 7 bin 500 yıllık mühür bulundu

Malatya'da 7 bin 500 yıllık mühür bulundu

Yüzyıllık lezzet! Yiyen bir daha yiyor

Yüzyıllık lezzet! Yiyen bir daha yiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA