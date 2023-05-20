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Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'deki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ve Şam hükümeti ile diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 02:46 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması
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Bin Ferhan, Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin. Suriye'nin Arap Birliğine dönüşüne ilişkin eleştirilerine cevap veren Bin Ferhan, "ABD'nin bakış açısını anlıyoruz ancak Suriye'deki mevcut durum sürdürülemez. Şam hükümetiyle diyalog kurmak gerekliydi ve bunu batılı ortaklarımızla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 8 Mayıs'ta, "Şu anda Suriye'nin Arap Birliğine tekrar kabul edilmesinin uygun olduğuna inanmıyoruz ve bu noktayı tüm ortaklarımıza açıkça belirttik." ifadelerini kullanmıştı.

SUDAN'DA "İNSANİ BİR ATEŞKESE" VARILMASINI UMUYORUM

Sudan'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Bin Ferhan, Sudanlı tarafların Cidde'deki görüşmelerinin sürdüğünü ve yakında insani bir ateşkese varılmasını umduğunu dile getirdi.

UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞINDA TARAFSIZLIĞI BENİMSEDİK

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Arap Birliği zirvesine tüm tarafların sesini duymak için davet ettik." diyen Bin Ferhan, "Başından beri, çatışmanın iki tarafı olan Rusya ve Ukrayna ile temas halinde 'pozitif tarafsızlığı' benimsedik." diye konuştu.

Bin Ferhan, Araplar olarak Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerine çok önem verdiklerini ve her iki tarafla da seçkin ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra 12 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de katılmıştı.

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