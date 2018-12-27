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Suudi Arabistan'dan Trump'a yalanlama: ABD'ye bir söz vermedik

Suudi Arabistan'ın Washington elçiliği, Trump'ın 'Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden inşası için gerekli olan miktarı ödemeyi kabul etti' sözünü yalanladı. Suudi elçilik, 'Suriye'nin yeniden inşası için ABD'ye bir söz vermedik' denildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye'den çekilme kararı almış ve bu karar ABD iç siyasetinin yanı sıra dünya kamuoyuna da bomba gibi düşmüştü.
 
Başkan Trump, çekilme kararını aldıktan hemen sonra da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden inşası için gerekli olan miktarı ödemeyi kabul etti. Gördünüz mü? Son derece varlıklı ülkelerin, 5 bin mil uzaklıktaki ABD'nin yerine, komşularını yeniden inşa etmeleri sizce de güzel değil mi? Teşekkürler Suudi A!" demişti.
 
Amerikan CNBC kanalının mailine cevap veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistan'ın Washington elçiliğinden bir yetkili, ülkesinin ABD'ye Suriye'nin yeniden inşası için ödeme yapmayı kabul ettiği iddialarını reddetti.
 
Söz konusu mailde, "Suudi Arabistan, DEAŞ karşıtı operasyona en büyük maddi desteği veren ikinci ülke. Şu ana kadar milyonlarca dolar harcadık. ABD ile en son ağustos ayı içerisinde 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Şu an için yeni bir anlaşma yok." ifadelerine yer verildi.

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