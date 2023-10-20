Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Hac ve umre ziyaretlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rebia, yapılan işbirliklerini değerlendirdi. Ankara ile Riyad arasında gelişen işbirliği sayesinde Türkiye'den gelen umreci sayısının arttığını belirten Tevfik er-Rebia, "Türkiye'den daha fazla umreci ve ziyaretçiyi ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rebia, 16-17 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti ve sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'de çeşitli düzeylerde resmi görüşmelerde bulunduğunu belirten Rebia, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında gelişen ilişkilerin hac ve umre yolculuklarına olumlu yansımaları olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE İLE RESMİ GÖRÜŞMELER

Rebia, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, kutsal toprakların misafirlerine sağlanan imkanlarda zamandan ve emekten tasarruf ederek hizmet kalitesini yükseltme çabaları çerçevesinde Türkiye'de bazı temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile gerçekleştirdiği toplantıların "verimli ve yapıcı" olduğunu vurgulayan Rebia, "Görüşmelerde, Türkiye'den ziyaretçilerin gelişini kolaylaştırmak üzere her türlü imkandan yararlanmanın yanı sıra icraata ve alınacak önlemlere dair meseleler ele alındı." dedi.

Rebia, "Suudi Arabistan, birçok alanda şahit olduğu gelişmeleri yansıtan yeni vizyon ve yöntemlerle hizmet vermek için özenle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

UMRE İMKANLARI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki çabalarla hac ve umre ziyareti gerçekleştiren Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Rebia, "Ortak çabalarımız ve yapılan iyileştirmeler sonucunda Türkiye'den umre yapanların sayısı Hicri 1444'de (2022-2023 döneminde) 406 bine çıktı." diye konuştu.

Rebia, Hicri 1445 yılının başladığı 19 Temmuz'dan bu yana Türkiye'den gelen umrecilerin sayısının şimdiden 50 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Ziyaretlerini kolayca ve rahatlıkla yapabildiler. Türkiye'den daha fazla umreci ve ziyaretçiyi ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLARIN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilecek uçuş sayısında ciddi artış olacağına dikkati çeken Rebia, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Hava Yolları'nın bu haftadan itibaren tarifeli uçuşlarda koltuk kapasitesini yüzde 380 artacağını, Ankara'dan ve Gaziantep'ten Medine'ye doğrudan uçuşların başlayacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum."

Rebia, bu uçuşların yanı sıra gelecek aydan itibaren Ankara'dan Medine'ye doğrudan 3 uçak seferinin daha hizmet vermesinin, aralık ayında da Medine'ye 3 seferin daha eklenmesinin planlandığını kaydetti.

NUSUK UYGULAMASI

Suudi Arabistan'ın umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması hakkında bilgi veren Rebia, şu ifadeleri kullandı:

"Nusuk platformu, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için umreyi kolaylaştırıyor ve Türk vatandaşlarına umre vizelerinin elektronik ortamda dakikalar içinde verilmesini sağlıyor."

Uygulama sayesinde ülkeye gelenlerin Suudi Arabistan'ın tüm şehirlerini ziyaret edebileceğine işaret eden Rebia, Nusuk'un internet sitesi üzerinden vize işlemlerinin yanı sıra uçak ve otel rezervasyonunun da yapılabileceğini aktardı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rebia, Nusuk uygulamasının hac ve umre hizmeti veren şirketler için engel teşkil etmeyeceğini, aksine daha kaliteli hizmetin daha fazla seçenekle verileceğini sözlerine ekledi.