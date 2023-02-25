Suudi Arabistan'dan Türkiye hareket etti! Sayı 14'e yükseldi

Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye Kanalına, Riyad yönetiminin, her iki ülkede depremzedelere yaptığı yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE HAREKET ETTİ

Cıtayli insani yardımların ilk aşamasında Türkiye ve Suriye'ye gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini, her bir uçakla 30-40 ton yardım malzemesinin taşındığını aktardı.

İlk aşamanın; barınma, gıda ve tıbbi malzemeler gibi acil insani yardımlara odaklandığını kaydeden Cıtayli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarının süreceğini vurguladı.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NA İNDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da 18 Şubat'ta yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi yardım malzemesi taşıyan 12. uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtilmişti.

