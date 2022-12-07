Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bir ilk! 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

İBADET KONUSU ELE ALINACAK

Rabia'nın 11 Aralık'ta başlayacak ziyaretinde, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslüman'ın Haremeyn'i (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) ziyaret etmesinin sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması" konularının da ele alınacağı aktarıldı.

İLK ZİYARET OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.