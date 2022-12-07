İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6427
  • EURO
    19,6162
  • ALTIN
    1071.22
  • BIST100
    4827.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bir ilk! 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bir ilk! 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 21:59 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bir ilk! 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

İBADET KONUSU ELE ALINACAK

Rabia'nın 11 Aralık'ta başlayacak ziyaretinde, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslüman'ın Haremeyn'i (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) ziyaret etmesinin sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması" konularının da ele alınacağı aktarıldı.

İLK ZİYARET OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.