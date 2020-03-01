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Dünya

Suudi Arabistan'dan umre vize ücretlerinin iadesi için elektronik sistem

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından umre acenteleri tarafından vize ücretlerinin iadesinin talep edilebileceği elektronik bir sistem kurulduğunu açıkladı.

AA01 Mart 2020 Pazar16:31 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 16:50

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından vize ve hizmet ücretlerinin geri alınabilmesi için acentelerin başvurulabileceği bir sistem oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yönde talepleri bulunan kişilerin ülkelerindeki yerel umre acentelerine başvurması gerektiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat Perşembe günü yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtilmişti. 

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