Suudi Arabistan'dan yabancı işçi kararı! 2 milyon 240 bin kişi sektörden ayrıldı

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:58

AA muhabirinin Suudi Arabistan Sosyal Sigortalar Kurumundan elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan'da 2016'da 8 milyon 490 bin olan yabancı işçi sayısı 2021'de yüzde 26.4 gerileyerek 6 milyon 250 bine düştü.

Öte yandan, Suudi Arabistanlı çalışan sayısı 2016 sonunda 1 milyon 680 binken, bu yılın ilk çeyreği sonunda 1 milyon 840 bine yükseldi.

Suudiler arasında işsizlik oranı 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 14.9 iken aynı yılın son çeyreğinde ise yüzde 12.6'ya geriledi.

Suudi Arabistan hükümeti, çoğu perakende sektöründe olmak üzere 12 faaliyet ve satış grubuna ek olarak, sigorta, iletişim ve ulaşım gibi bazı sektörlerde yerel işçiler çalıştırılmasını şart koşuyor.

