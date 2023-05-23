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Dünya

Suudi Arabistan'dan Yemen açıklaması

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'de kapsamlı siyasi çözüme yönelik çabalarına desteğini yineledi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 11:45 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Yemen açıklaması
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Savunma Bakanı Halid bin Selman, başkent Riyad'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüştü.

Görüşmede Halid bin Selman ülkesinin, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in Yemen'de barış ve kalkınmayı sağlayan kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşma çabalarına desteğini teyit etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi de Suudi Arabistan'ın Yemen halkının acılarının hafifletilmesi için ekonomi ve kalkınma alanında attığı adımlardan ve Yemen'de ateşkesi sağlama ve BM'nin siyasi süreci canlandırma çabalarına verdiği destekten övgüyle söz etti.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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