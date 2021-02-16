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Dünya

Suudi Arabistan'dan 'yurt dışı firma' kararı

Suudi Arabistan, yurt dışından firmalarla çalışmayı sonlandırmayı planlıyor.

AA16 Şubat 2021 Salı 08:32 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 08:32
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Suudi Arabistan, merkezi yurt dışında olan herhangi bir firma ya da kuruluşla sözleşme yapmamayı planladığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, 2024 yılından itibaren devlet kurumlarının ve devlete bağlı tüm kuruluşların yurt dışından firma ve kuruluşlarla sözleşme yapmayacağı duyuruldu.

Haberde, bu kararla devlete bağlı kurum ve kuruluşların aldıkları hizmetlerde ülkenin kendi kaynaklarının kullanılmasını sağlanacağı ifade edildi.

Yurt dışı yatırımcıların Suudi Arabistan'da özel sektöre yatırım yapmaları ve yapılan yurt dışı yatırımların karardan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Kararın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferans ve ülkenin 2030 vizyonu kapsamında alındığı ifade edildi.

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