Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere darbe

AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine İHA ve balistik füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen topraklarından Necran kentine gönderilen 2 bomba yüklü İHA ve 2 balistik füzenin imha edildiği ifade edilen açıklamada, güney bölgesine gönderilen 3'üncü İHA'nın da imha edildiği aktarıldı.



- HUSİLER NECRAN VE KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRDIKLARINI AÇIKLADI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü ve Necran kentine saldırı düzenlediklerini belirtti.

"Kasıf-2" tipi 4 İHA ve 2 balistik füze ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, bunun "karşı saldırılara ve Yemen'e yönelik devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.