İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4912
  • EURO
    11,0636
  • ALTIN
    543.391
  • BIST100
    1455.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'ın askeri kampına balistik füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Suudi Arabistan'ın askeri kampına balistik füze saldırısı! Çok sayıda ölü var

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri kampa balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yaşanan olayda 35'in üzerinde ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 21:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:21
ABONE OL

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, askeri kampta komuta merkezi, silah depoları ve Apaçi helikopterlerin bulunduğu hangarların vurulduğunu kaydetti.

Seri, saldırıda aralarında pilot ve subayların da bulunduğu 35 kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya operasyon düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler de, koalisyon güçlerinin düzenlediği söz konusu hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.