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Dünya

Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisinden bir ilk

Suudi Arabistan'ın yakın zamanda Filistin'e atadığı Büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri, göreve gelmesinin ardından ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'ya gidecek.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisinden bir ilk
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Sudeyri'nin yakın zamanda Ramallah'a gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunacağını" açıkladı.

Büyükelçi'nin ziyareti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki ülke arasında normalleşme anlaşması için yapılan görüşmelere ilişkin verdikleri "olumlu mesajların" ardından gerçekleşecek.

Bin Selman, yakın zamanda Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti. Netanyahu da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

Suudi Arabistan, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yürüttüğü normalleşme görüşmeleri sırasında tarihinde ilk defa Filistin'e büyükelçi atamıştı.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, 12 Ağustos'ta güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliğinde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etmişti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Sudeyri'nin "tam yetkili olağanüstü büyükelçi" ve aynı zamanda "mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu" olarak görev yapacağı belirtilmişti.

İsrail ve Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD yönetimi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Sudan ile İsrail arasında sağlanan normalleşme anlaşmalarında olduğu gibi Suudi Arabistan'ın da İsrail ile normalleşme anlaşması imzalaması için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan'ın, normalleşme için, İsrail'den "Filistin meselesine ilişkin somut adım atmasını" istediği, ABD'den de "güvenlik teminatı" ve "sivil amaçlı nükleer güç" talep ettiği aktarılıyor.

İsrail'de aşırı sağcı isimlerin kritik görevlere geldiği, ülke tarihinin "en sağ kabinesi" diye tanımlanan hükümetin başındaki Netanyahu'nun ise Filistinlilere ilişkin "taviz vermekte" zorlanacağı değerlendiriliyor.

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