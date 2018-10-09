Suudi Arabistan'ın kayıp muhalifleri: Cemal Kaşıkçı ile aynı kaderi yaşadılar

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’a yönelttiği eleştirilerle tanınan ve 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili belirsizlik hala devam ediyor.

Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü veya canlı olarak kaçırıldığı iddialarını reddederken, Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını ispat edecek herhangi bir kanıt ortaya sunmadı.

Arabistan’ın bütün inkarlarına karşın Kaşıkçı, Suudi yönetimini eleştiren açıklamalar yapıp, sonrasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ilk kişi değil. Son yıllarda, yaşamlarını Avrupa’da sürdüren ve kraliyet ailesinden olan en az 3 Suudi vatandaşı ortadan kayboldu. Aileleri ve yakınları tarafından Suudi Arabistan’da hapse atıldıkları ya da başlarına daha kötüsünün geldiği söylenen kayıp prenslerden hala haber alınamıyor.

İşte kayıp 2 Suudi prensin başına gelenler:

Turki bin Bandar

Prens Turki bin Bandar, bir zamanlar Suudi kraliyet ailesinin yakın çevresinin önemli bir üyesiydi ve Suud polis teşkilatının en üst rütbeli poziyonundaydı. Miras anlaşmazlığı sonrası hapse düşen Prens Turki, 2012 yılında serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Fransa’nın başkenti Paris’te yaşamaya başlayan Turki, Suudi Arabistan’da reform çağrıları yapan Youtube videoları yayınlamaya başladı.

Prens Turki, 2015 yılında Fas’ta bir iş seyahati sırasında ortadan kayboldu.

Turki’nin arkadaşı olan Wael al-Khalaf’in BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, prens Türki kaçırılarak Suudi Arabistan’a götürüldü. Kaçırıldığı bilgisini, krallıktaki üst düzey bir yetkiliden aldığını söyleyen al-Khalaf, "Onu aldılar ve kaçırıldılar" ifadesini kullandı

Suud bin Saif al-Nasr

Bir başka Suudi prens Suud bin Saif al-Nasr da ,Prens Turki bin Bandar ile benzer bir son yaşadı.

İtalya’da yaşayan, Avrupa’daki kumarhanelere ve pahalı otellere düşkünlüğüyle bilinen Saif al-Nasr, 2014 yılından itibaren Twitter üzerinden Suudi monarşisini eleştiren paylaşımlar yapmaya başladı.

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle devrilmesine Suudi Arabistan'ın verdiği desteği eleştiren Saif al-Nasr, Eylül 2015'te, Kral Salman'ın ortadan kaldırılması için darbe çağrısı yapan isimsiz bir mektubu açıktan övdü. Sonrasında ise Twitter hesabı sessizliğe büründü.

Bir diğer muhalif prens olan ve Almanya’da yaşayan Prens Halid bin Farhan, Suud bin Saif al-Nasr'ın iş görüşmesi tuzağına düşürülerek Milano'dan Roma'ya uçmaya ikna edildiğine inandığını açıkladı:

"Bir özel uçak gelerek prensi Milano'dan aldı. Ama o uçak Roma yerine Riyad'a indi. Anlaşılan tüm bu iş anlaşması kurgusunu Suudi istihbaratı düzenledi. Şimdi onu bekleyen tek kader yeraltı hapishanesi."