İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3437
  • EURO
    51,435
  • ALTIN
    6281.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Suudi Arabistan'ın savaşa girmesi an meselesi! Körfez'de eller tetikte
Dünya

Suudi Arabistan'ın savaşa girmesi an meselesi! Körfez'de eller tetikte

Wall Street Journal'a göre Körfez ülkeleri, İran'a yönelik olası saldırılara dahil olmanın eşiğine geldi. ABD'ye verilen desteğin kademeli olarak artırıldığı iddia edildi. Arap yetkililerin, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin ABD Başkanı Trump ile yaptıkları görüşmelerde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduğu öne sürüldü.

AA24 Mart 2026 Salı 11:40
ABONE OL

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkeler İran'a yönelik saldırılara dahil olmaya her gün daha da yaklaşıyor.

Buna göre haberde, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz doğrudan askeri angajman noktasına gelmedikleri ifade edildi.

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiğini belirtti. Ancak bu karar, saldırılar başlamadan önce tesislerinin veya hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Riyad yönetiminin açıklamalarıyla çelişiyor.

Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu hatta krallığın savaşa dahil olmasının "an meselesi" olduğunu aktardı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ordusunu çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı bildirildi.

Haberde, Dubai'de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran ile bağlantılı bazı yapıların faaliyetlerine yönelik güvenlik kaygılarıyla atıldığı öne sürüldü.

Arap yetkililer, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları düzenli görüşmelerde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduklarını iddia etti.

ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara yardım edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını belirtti.

  • Körfez ülkeleri
  • ABD desteği
  • İran saldırıları

ÖNERİLEN VİDEO

Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP'li başkan kavgada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.