29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5349
  • 6,1948
  • 260.524
  • 99539.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Bandar İran yazısının önünde poz verdi, ülke karıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretini sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla duyurdu. Söz konusu fotoğraftaki 'İran' yazılı el dokumalı halı detayı ise Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyareti Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça yayın yapan Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Reema Bandar ve ABD'li yetkili Schenker, üstünde İran yazan bir el dokuması halının önünde poz verdiği görüldü.
 
Fotoğraftaki İran detayının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da konu ile ilgili çok sayıda tepki tweeti atıldı. 

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

İlk sefer başarıyla tamamlandı... Şimdi rotayı oraya çevirdiler

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bayram sofralarının vazgeçilmezi... Yurt dışından sipariş yağıyor

Bayram sofralarının vazgeçilmezi... Yurt dışından sipariş yağıyor

Trabzonspor bir golcüyü daha bitiriyor

Trabzonspor bir golcüyü daha bitiriyor

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

TV sunucusundan şaşırtan açıklama: Sivrisineklere kan bağışlayın

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa teröristbaşı Gülen'in talimatıyla yaptı'

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Hastaneden 10 milyon liralık vurgun iddiası! Gözaltılar var

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk gençlik kampında

3 bin kilometredeki düşman hedeflerini birkaç dakika içinde yok edecek

3 bin kilometredeki düşman hedeflerini birkaç dakika içinde yok edecek

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA