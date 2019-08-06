Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Bandar İran yazısının önünde poz verdi, ülke karıştı ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretini sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla duyurdu. Söz konusu fotoğraftaki 'İran' yazılı el dokumalı halı detayı ise Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.