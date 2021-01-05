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Dünya

Suudi Arabistan'la anlaşma sonrası Katar Emiri Al Sani'den 'KİK Zirvesi' kararı

Katar Emirlik Divanı, 'Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak.' açıklamasında bulundu.

AA05 Ocak 2021 Salı 08:12 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 08:12
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bugün yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nde Katar heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

- KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreynve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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