Suudi Arabistanlı aktivist tehdit mesajları sonrası hesabını kapattı

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından Riyad yönetimi tarafından baskılanan diğer aktivistler de harekete geçti.

Cemal Kaşıkçı öldürülmeden hemen önce Skype aracılığıyla ölüm odasına bağlanan Veliaht Prensin basın danışmanlarından Saud el Kahtani odada bulunan time, "O köpeğin bana kafasını getirin" talimatını vermişti.

Detayların ortaya çıkmasının ardından ise İbn Selman Kahtani'yi görevden almıştı.

Yaşananlardan sonra ise Suudi Arabistanlı aktivisit Manal al Sharif katıldığı bir programda milyonlarca takipçisi olan Twitter hesabını kapattı. Gerekçe olarak ise Manal, "Aktivizmimiz için kullandığımız araçlar bizi zayıflatmak için kullanılıyor" dedi.

Manal Sharif daha önce Riyad yönetimi tarafından tehdit edilmiş ve Twitter hesabından yazmaması istenmişti.