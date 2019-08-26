Cubeyr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki kardeşlerimizin önündeki tek çıkar yol; Riyad'ın davet ettiği diyalogla iç anlaşmazlıkların aşılması ve Yemen'i İran nüfuzunun pençelerinden kurtarmak için tek vücut halinde çalışılması." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr, şöyle devam etti:

"Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan öncülüğünde ve BAE'deki kardeşlerimizin çabalarıyla Aden, Şebve ve Ebyen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması adına çalışıyor."

Suudi Arabistan ve BAE, gün içerisinde yayımladığı ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından BAE'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı.

Yemen meşru hükümeti, geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Güney Geçiş Konseyi ile BAE'yi sorumlu tutmuş, Abu Dabi yönetimini bu güçlere destek olmakla suçlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN GÜNEYDE AYRILIKÇI OLUŞUM

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.