31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,794
  • 6,4434
  • 284.339
  • 97250.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr'den 'Yemen krizini diyalogla çözme' çağrısı

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Yemen'deki iç anlaşmazlıklar için tek çözüm yolunun Cidde diyalog görüşmeleri olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cubeyr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki kardeşlerimizin önündeki tek çıkar yol; Riyad'ın davet ettiği diyalogla iç anlaşmazlıkların aşılması ve Yemen'i İran nüfuzunun pençelerinden kurtarmak için tek vücut halinde çalışılması." ifadelerini kullandı.
 
Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr, şöyle devam etti:
 
"Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan öncülüğünde ve BAE'deki kardeşlerimizin çabalarıyla Aden, Şebve ve Ebyen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması adına çalışıyor." 
 
Suudi Arabistan ve BAE, gün içerisinde yayımladığı ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.
 
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından BAE'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı. 
 
Yemen meşru hükümeti, geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Güney Geçiş Konseyi ile BAE'yi sorumlu tutmuş, Abu Dabi yönetimini bu güçlere destek olmakla suçlamıştı. 
 
Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.
 
- HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN GÜNEYDE AYRILIKÇI OLUŞUM
 
Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.
 
Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
 
Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Ahlat'ta konuşuyor

Başkan Erdoğan Ahlat'ta konuşuyor

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara'nın tüm fırsatlarını sizin için listeledik...

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye

Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Doğum sonrası eşi dehşeti yaşatmıştı... Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi!

Türkiye'den net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Herkes bilsin ki...

Türkiye'den net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Herkes bilsin ki...

İşlerine dönmek için 125 gündür eylem yapıyorlar

İşlerine dönmek için 125 gündür eylem yapıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Nesilleri tehlike altında! Korumaya alındılar...

Nesilleri tehlike altında! Korumaya alındılar...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA