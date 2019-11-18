21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7333
  • 6,3438
  • 271.476
  • 106965
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistanlı kadın yönetmenin filmi İsrail'de gösterilecek

Suudi Arabistanlı kadın yönetmen Hayfa el-Mansur'un 'Harika Aday' filmi, İsrail Kadın Film Festivali'nde gösterilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mansur'un filminin gelecek ay Batı Kudüs'te düzenlenecek festivalin açılış filmi olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da çekilen ve bir kadın doktorun yerel seçimlerde aday olmasının ardından başından geçen olayların anlatıldığı film, 76. Venedik Film Festivalinde Altın Aslan ödülü için yarışmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ı Oscar'da temsil edecek Harika Aday'ın gösterimi için filmin yönetmeni Mansur'dan izin alınıp alınmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

HDP´li vekil polis kalkanına kafa attı! Sonra bayıldı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

40 yıldır cam yiyor: Her şey böyle başladı

40 yıldır cam yiyor: Her şey böyle başladı

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

İngiliz damada Türk usulü düğün

İngiliz damada Türk usulü düğün

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA