Suudi Bakan konuştu, petrol fiyatları yükseldi

Bloomberg HT 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:36

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın küresel petrol üretimiyle ilgili dikkatli davranılması gerektiğini ve talebin hala salgının etkisinin altında olduğunu belirtmesiyle yükselerek varil başına 86 doların üzerine çıktı.

Küresel gösterge Brent petrol, yüzde 1 yükselişle art arda yedinci haftayı da yükselişle kapatırken Batı Teksas Petrolü 2014 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol, Suudi Enerji Bakanı'nın açıklamasıyla yükseldiSuudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Bloomberg'e verdiği röportajda üreticilerin fiyatlardaki yükselişi kanıksamaması gerektiğni çünkü talebin hala salgının yarattığı risklerden etkilenebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs analistleri ise küresel petrol talebinin günlük 99 milyon varili geçtiğini ve yakın bir zamanda salgın öncesi seviye olan günlük 100 milyon varile ulaşabileceğini belirtti. Analistler, artan doğalgaz fiyatlarının ve elektrik üretimi için artan petrol talebinin günlük 1 milyon varil civarında etkilediğini düşünüyor.

Petrol fiyatları, geçtiğimiz 12 ayda neredeyse ikiye katlanırken küresel ekonomilerdeki toparlanma enflasyona dair endişeleri de artırıyor. Canlanan ekonomilerle beraber yakıt tüketimi de artarken OPEC ülkeleri 2020 yılında uygulamaya koydukları sert üretim kesintisi önlemlerinde sınırlı bir gevşemeye gitti.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,1 yükselişle varil başına 86,37 dolara tırmandı.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1,1 yükselişle varil başna 84,70 dolardan işlem görüyor.