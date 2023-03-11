Suudi bayrağındaki ''Kelime-i Tevhid''in hattatı son yolculuğuna uğurlandı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, "Ulusal Bayrak Günü" dolayısıyla ülkenin birçok kentinde ana caddeler ve meydanlar Suudi Arabistan bayraklarıyla yeşil renklere bürünerek çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Taif kentinde ana caddeler, meydanlar, parklar, billboardlar, reklam panoları ve yüksek binalar Suudi Arabistan bayraklarıyla donatıldı. El-Baha kentinde yürüyüşün ardından bayrak çekme töreni düzenlendi.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı da, başkent Riyad'da bakanlık binasında bayrak çekme töreni düzenleyerek, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile "Yükselt" adlı tiyatro gösterisi düzenleneceğini duyurdu.

- SUUDİ BAYRAĞINDAKİ "KELİME-İ TEVHİD"İN HATTATI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, Suudi bayrağındaki "Kelime-i Tevhid"in (Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah) ilk hattatı olarak bilinen Salih el-Mensuf da ilk kez kutlanan "Ulusal Bayrak Günü"nde son yolculuğuna uğurlandı.

Suudi medyası, yaklaşık 50 yıl önce Suudi Arabistan bayrağını Kelime-i Tevhid ve kılıç simgesiyle yeniden tasarlayan hattat Salih Al-Mensuf'un 86 yaşında dün vefat ettiğini duyurdu.

Başkent Riyad'ın kuzeyindeki El-Babtayn Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mensuf'un naaşı kentteki Kuzey Mezarlığı'na defnedildi.

Mensuf'un oğlu Abdulmecid de Twitter hesabından, "Babam Salih el-Mensuf, Cuma günü vefat etti" paylaşımında bulundu.