'Suudi cezaevlerinde 3 bini aşkın Pakistanlı var'

Pakistanlı siyasetçiler, Afridi'nin Suudi hapishanelerinde Pakistanlılara uygulanan kötü muameleyi gündeme getirmesi üzerine ülkede yaşanan tartışmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Federal hükümetin Suudi hapishanelerinde yatan Pakistanlılarla ilgili harekete geçmesini talep eden kanunun Hayber Pahtunhva eyalet meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydeden Han, "Suudi Arabistan hapishanelerinde yatan bazı Pakistanlılar buradaki kötü muamele ya da Suudi Arabistan'da yaşamak için gereken Suudi kefillerden gördükleri kötü muamele nedeniyle intihar etti. Birçoğu para harcayarak gittikleri Suudi kentlerinde buldukları işlerinden oldu." diye konuştu.

Suudi hükümetinin yabancılara uyguladığı yüksek vergi politikasının fakir göçmenleri etkilediğini söyleyen Han, "Suudi Arabistan'da yaşayan 1,5 milyon Pakistanlıdan 3 bin 309'u cezaevinde. Çoğu ufak tefek suçlar nedeniyle cezaevine giriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistanlıların çoğunlukla vizeyle ilgili sorunlardan dolayı hapse girdiğini kaydeden Milletvekili Sahipzade Sanaullah da bu suçların hapishanelerde uzun süre kalmayı gerektirmeyen suçlar olduğunu bildirdi.

Sanaullah, "Birçok Pakistanlı, vize ve çalışma izninin süresinin dolması gibi küçük suçlardan cezaevine giriyor ve kimse işkence gördükleri bu hapishanelerden kurtulmaları için yardım etmiyor." dedi.

Yaralı kadını hastaneye taşımaktan cezaevine girdi

İsmini vermek istemeyen bir Pakistanlı, yaklaşık 40 bin lira kefaletle serbest kaldıktan sonra döndüğü ülkesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Taksicilik yaptığı ülkede bir ilk yardım çağrısına cevap verdiğini söyleyen genç, yaralı bir kadını hastaneye taşıdıktan sonra burada polisin kendisine bazı sorular sorduğunu belirtti.

"Yabancı bir kadını neden arabana aldın?" gibi sorularla karşılaşan genç, yaralı kadın şikayetçi olmamasına rağmen yaklaşık 25 gün cezaevinde kaldı.

Suudi Arabistan'da çalışması için gereken Suudi kefil ise gencin serbest kalması için ailesinden 30 bin riyal (yaklaşık 40 bin lira) kefalet parası istedi. Genç, bu parayı ailesinin gönderdiğini ancak asıl miktarın daha düşük bir miktar olabileceğini kaydetti.

Genç, bulunduğu cezaevinde 2 binden fazla Pakistanlı olduğunu da söyledi.

6 bin 500 Pakistanlı Orta Doğu cezaevlerinde

Pakistan Dışişleri Bakanlı Şah Mahmud Kureşi'nin ağustos ayında federal meclise sunduğu rapora göre, Orta Doğu'daki hapishanelerde bulunan Pakistanlı sayısı 6 bin 450.

Bu kişilerden yaklaşık 2 bin 970'i Suudi Arabistan, 2 bin 600'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki cezaevlerinde bulunuyor.

Umman, Katar, Yemen ve Kuveyt gibi ülkelerdeki cezaevlerinde de Pakistanlıların bulunduğu belirtilen raporun yanı sıra İçişleri Bakanlığının raporunda da yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Pakistanlının yaklaşık 11 bin 800'ünün cezaevinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu raporda, Avrupa'da en çok Pakistanlı mahkumun bin 842 ile Yunanistan'da olduğu bilgisi de yer aldı.