Suudi cinayet ekibinin kan donduran diyalogları

2 EKİM 2018 ‘de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna saat 13.14’te giren gazeteci Cemal Kaşıkçı, burada vahşice katledildi. Ülkesinin topraklarında can veren Kaşıkçı’yla ilgili BM Özel Raportörü Agnes Callamard’ın hazırladığı rapora cinayet günü ve öncesinde Suudi yetkililerin yaptığı görüşmelerin ses kaydının deşifresi de girdi. Kan donduran diyaloglar cinayetin kasten ve taammüden gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

DAYANAK İSTİHBARAT

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi. Kayıtlara göre, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi, cinayetten önceki günlerde kimliği belirsiz biriyle ‘güvenlikle ilgili bir görev’e ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor. Uteybi ile konuşan kişi, devlet yetkilileri tarafından verilen bu görev için protokolden güvenilir birine ihtiyaç olduğunu ve gerekirse bu kişiye özel izin verilebileceğini aktarıyor. Uteybi, görüşmede konunun çok gizli olduğuna vurgu yapıyor.

ÜÇ GÜNDE YOK ETME PLANI

Raporda, Suudi infaz ekibinin, Kaşıkçı’yı öldürmek için Riyad’dan İstanbul’a nasıl geldiğine ilişkin konuşmalara yer veriliyor. Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 1 gün önce kimliği belirsiz bir kişi “Yarın Suudi Arabistan’dan bir komisyon gelecek. Konsoloslukta yapacakları bir şey var… İçerideki işleri iki ya da üç gün sürecek” ifadelerini kullanıyor.

İNSANLIK DIŞI BENZETME

Kaşıkçı başkonsolosluğa girmeden hemen önce infaz ekibinden Adli Tıp Uzmanı Salah Muhammed Abduh et-Tubeyki ve Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman’ın yakın ekibine dahil olan Mahir Abdulaziz Mutreb arasındaki diyaloglar da raporda yer buldu. Buna göre Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman’ın yakın ekibine dahil olan Kaşıkçı cinayetinin ele başı Mahir Abdulaziz Mutreb, Tubeyki’ye, Kaşıkçı’nın cesedini çantaya koymanın mümkün olup olmadığını soruyor. Buna karşılık Tubeyki “Hayır, çok ağır” şeklinde yanıt veriyor.

CESEDİNİ PARÇALADILAR

Tubeyki, daha sonra, “Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter. Her birini saracağız” diyor. Mutreb ve Tubeyki’nin Kaşıkçı’nın cansız bedenini ‘deri çantalara’ koymayı planladığı şeklindeki konuşmalara yer verilen raporda, Tubeyki’nin “Doğrudan yöneticim ne yaptığımın farkında değil. Beni koruyacak kimse yok” ifadelerinden endişelendiği anlaşılıyor. Konuşmanın sonunda, Mutreb, Kaşıkçı’yı kastederek “kurbanlık hayvanın” gelip gelmediğini soruyor ve geldiği yanıtını alıyor.

‘INTERPOL’DEN EMİR VAR’ YALANI

KAŞIKÇI’YA Suudi Arabistan’a dönüp dönmeyeceği soran infaz timi “Seni geri götürmek zorunda kalacağız. Interpol’den bir emir var. Interpol senin geri gönderilmeni istedi” ifadesini kullanıyor. Buna karşılık, Kaşıkçı, kendisine karşı bir dava olmadığını söyleyerek, dışarıda kendisini bekleyenlerin olduğunu söylüyor. İnfaz timinden Mutreb, Kaşıkçı’nın oğluna bir mesaj göndermesini istiyor. Kaşıkçı, “Ne demeliyim? Yakında görüşürüz? Kaçırılmadan bahsedemem” deyip bu teklifi reddetmesi üzerine “Kısa kes.” karşılığını aldı. Birkaç dakika süren ikili diyaloğun ardından ekip, Kaşıkçı’ya “Seni uyuşturup bayıltacağız” diyor. Raporda, bunun ardından Kaşıkçı ile ekip arasında arbede yaşandığı ve ardından Kaşıkçı’nın katledildiğinin anlaşıldığı belirtiliyor.

BM HAREKETE GEÇSİN VURGUSU

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklendiği belirtilerek “BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için “Türkiye’ye son derece minnettar” olduğunu belirtti.

BİR AN ÖNCE ÇAĞRIYA UYUN

ULUSLARARASI insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard’ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden açıklamalar geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan yazılı açıklamada “Callamard’ın Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin adalet çağrısı, Suudi Arabistan’daki hak ihlallerinin izlenmesi için daha kapsayıcı bir sistemin oluşturulmasını sağlamalıdır” ifadesine yer verildi. Uluslararası Af Örgütü Direktörü Lynn Maalouf da raporun ardından yaptığı yazılı açıklamada “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Callamard’ın uluslararası soruşturma açılması tavsiyesine bir an önce uyma çağrısı yapıyoruz” dedi.