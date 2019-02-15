Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla gündeme gelen Turki Ed-Dahil Suudi Arabistan'ın BAE büyükelçiliğine atandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla adı gündeme gelen Turki ed-Dahil, Suudi Arabistan'ın Abu Dabi Büyükelçisi oldu.

Suudi Arabistan'daki El-Vatan gazetesinde bir dönem Cemal Kaşıkçı ile çalışan Dahil, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olmadığını savunarak, olayda Suudi Arabistan'ı aklamaya çalışan tarafta yer aldı.

İki yıl önce Al-Arabiya Televizyonunun başına geçen Dahil'in, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili süreçte kanalı iyi yönetemeyerek ülkesini zor duruma düşürdüğü için tepki aldığı ve bu nedenle görevi bıraktığı belirtiliyor.

Dahil, eski dostu Kaşıkçı cinayeti üzerinden diplomasi merdivenlerini tırmanmaya başlamasına rağmen, olayın üzerinden bir hafta geçmesinden sonra Al-Arabiya televizyonu Kaşıkçı'nın kaybolmasını Katar'la ilişkilendirme çabasına başladı.

The New York Times’ın Amerikan ve yabancı yetkililere dayandırarak geçen hafta yayımladığı haberine göre ise Bin Selman’ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimleri yetkilileri, Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan 1 yıl önce verdiğini ortaya çıkardı.

Yetkililer, Bin Selman'ın, danışmanlarından Dahil ile Eylül 2017'de yaptığı bir görüşmede, Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı'nın eleştirilerinden giderek daha çok rahatsız olduğunu belirttiğini aktardı.

Söz konusu konuşmada Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı ülkesine geri dönmesi için ikna edilemezse, zorla ülkeye getirilmesini emrettiğini anlatan yetkililer, Bin Selman'ın, iki yöntemin de işe yaramaması halinde, Kaşıkçı'nın "bir kurşun" ile öldürülebileceğini ifade ettiğini dile getirdi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de giren Kaşıkçı'nın cesedinin hala nerede olduğu bilinmezken, Kaşıkçı'nın ölümünden Bin Selman sorumlu tutulmuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN SONRA DAHİL BAE'YE BÜYÜKELÇİ OLDU

Yerel medyada bazı kesimler Dahil'in Al-Arabiya televizyonunun genel müdürlüğünü bırakmasının, kanalda Kaşıkçı cinayeti dosyasının yönetiminde başarısız kalmasından kaynaklandığını belirtirken, diğer bir kesim ise Dahil'in üstün yetenekleri ve kraliyete yakınlığından dolayı ödüllendirildiğini dile getirmişti.

Dahil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük ülkem Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçisi olarak atandığım için Kral Selman'ın önünde yemin etmekten onur duyuyorum. Ülkeme hizmet etmek için Allah'tan yardım istiyorum." dedi.

Son olarak Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan’a yönelik Batılı ülkelerden artan tepkilere karşı "Rusya ve Çin’e yaklaşalım" teklifini getiren Dahil'in, Kral Selman tarafından Abu Dabi büyükelçisi olarak atandığı öğrenildi.

Körfez krizinde sürekli Katar'ı eleştiren Dahil'in destekçileri de sosyal medya hesapları üzerinden Dahil'in BAE'ye büyükelçi olarak atanmasına övgülerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın büyük medya kuruluşlarında yazılar yazan gazeteci Dahil, Arabian Business Dergisi tarafından 2007, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında en etkili 100 Arap kişilikten biri olarak seçilmişti.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ BULUNAMADI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.