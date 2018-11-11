Suudi jetlerine yakıt ambargosu

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad öncülüğündeki Arap koalisyonuna bir an önce Yemen’de İran destekli Husi milisleriyle masaya oturma talimatı veren Pentagon, Suudilere ikinci yaptırımını da uyguladı. ABD, ateşkes talimatına uymayarak Husilerin elindeki Hudeyde Limanı’na operasyon başlatan Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının yakıtlarını karşılamayı durdurma kararı aldı.

SKANDALIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Karar ilk önce iddia olarak Amerikan medyasında yer aldı. Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın Yemen’deki savaşa katılan ve dikkatsiz bombardımanlarla sivilleri katleden Suudi jetlerine yakıt sağlamayacağını öne sürdü. Haberden saatler sonra açıklama yapan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ABD’den, Yemen’deki operasyonlara katılan savaş uçaklarına sağladığı havada yakıt ikmalini durdurmasını istedi. Koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Arabistan’ın Yemen’deki jetlerinin yakıt ikmali alanındaki kabiliyetini artırdığı belirtilerek ‘müttefikler’ arasında olası bir skandalın önüne geçildi.

SİVİL KATLİAMI UYARISI

Suudilerin liderliğindeki koalisyondan dakikalar sonra açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Riyad’ın Yemen’de yakıt ikmali için kendi uçaklarını kullanma kararını desteklediklerini duyurdu. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Yemen’deki iç savaşa çözüm bulmasına odaklandıklarını belirten Mattis, “ABD ve koalisyon, Yemen halkını korumak için meşru Yemen kuvvetlerini oluşturmak üzere iş birliği yapmayı planlıyor” dedi. Mattis ayrıca, ABD’nin aynı zamanda Yemen’de sivil kayıplarının önlenmesi konusunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla çalışacağını ifade etti. Kaşıkçı cinayeti sonrası Pentagon, Yemen’de sivilleri katleden keyfi bombalamalara imza atan Suudi güçlerini Tahran destekli Husi milisleriyle masaya oturmaya çağırmış ve 30 gün içerisinde ateşkes ilan edilmesini talep etmişti.