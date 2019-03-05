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Suudi Konsolos’un evinde metal eriten fırın

Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçen ekim ayında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Katar merkezli El Cezire, Emniyet’in geçen ay açıkladığı Kaşıkçı raporunda dikkat çekilen Suudi Konsolos Muhammed Uteybi’nin evindeki fırını görüntüledi. Cinayete ilişkin bir belgesel hazırlayan El Cezire Arapça, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı’nın cesedinin Suudi Konsolosun evindeki fırında yakıldığını öne sürdü. 

BİN DERECEYE DAYANIKLI

Katarlı televizyona konuşan fırının inşasında çalışan bir işçi, ocağı Suudi Konsolos’un özel isteği üzerine bin dereceye kadar dayanıklı yaptıklarını söyledi. İşçi, inşa ettikleri fırının metali eritebilecek kuvvette olduğunu vurguladı. Haberde ayrıca, Konsolosun evinde yapılan incelemelerde, Kaşıkçı’ya ait kanın izlerini gösteren delillerin duvarlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Emniyet’in hazırladığı raporda, Konsolosun Kaşıkçı cinayeti sonrası eve 100 kilo çiğ et siparişi verdiği kaydedilmişti.  

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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