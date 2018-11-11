Twitter kullanıcısı Suudi muhalif gazetecinin öldürüldüğü iddiası büyük öfkeye yol açtı

Suudi muhalif gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken Suudi yetkililer tarafından işkence görüp hayatını kaybettiği iddiası, sosyal medya platformu Twitter'ı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

El jasser, Suudi makamları tarafından, Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden Twitter hesabı Kashkool'u yönetmekle suçlanarak mart ayında gözaltına alınmıştı.

Middle East Monitor'un aktardığına göre, Suudi yetkililer, Twitter'daki hesabın yöneticisinin Al-Jasser olduğunu, Twitter’ın Dubai'de bulunan ofisindeki casusları sayesinde belirledi. Bu iddia Twitter'a yönelik büyük bir öfkeye sebep olurken, İngiltere merkezli metro.co.uk isimli haber sitesine konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, "(El-Jasser) onun bilgilerini Dubai'deki Twitter bürosundan aldılar. İşte bu yüzden tutuklandı. Twitter muhalifler veya eleştirmenler için güvensiz bir hale geldi. Herkes tehdit ve baskı altında konuşuyor. Suudi muhaliflerin hesapları gizlice gözetleniyor. Twitter'ı kullanırken güvende değiliz." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı olan Suud El-Kahtani'nin bir “siber casusluk çemberi” oluşturduğunu ve Dubai'nin Twitter ofisinde bağlantıları olduğunu iddia etti.

El-Jasser'in işkence altında öldüğü iddiası ortaya çıktıktan sonra, pek çok kişi Twitter'ın güvenli olmadığına dikkat çekmek için #TwitterKilledTurkiAlJasser (El-Jasser'i Twitter öldürdü) hashtagini kullanmaya başladı.

İşte o Twitter mesajlarından bazıları:

"Twitter yüzünden tutuklanan aktivistler için adalet istiyoruz"

"Twitter artık güvenli değil"

"Twitter gizlilik politikasını gözden geçirmelidir. Kelimenin tam anlamıyla, hayatlarımız burada tehlikede"