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Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı: Türk kahvesini içmeyi reddetti

Suudi Prensin Türkiye hazımsızlığı! Riyad Valisi ve Suudi Meclisi Üyesi Prens Faysal bin Bandar El Saud, kendisine verilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince içmeyi reddetti. Prens, sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a yönelik aşağılayıcı sözlerini hatırlattı.

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Suudi Prens Abdullah Bin Sultan El Saud'un Twitter hesabında paylaştığı videoda Faysal bin Bandar, arabasındayken kendisine ikram edilen kahvenin Türkiye’den geldiğini duyunca içmeyi reddediyor.
 
TÜRKİYE’YE NEFRET KUSTU
 
Videoyu paylaşan Abdullah Bin Sultan El Saud, "Ben, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye'de yapılan herhangi bir ürünü, hatta sadece Türkiye gümrüklerinden geçmiş bile olsa boykot edeceğimi duyuruyorum, ta ki (Türkiye) bizimle ilgili politikasını değiştirene kadar... Ne bizim ne de hükümetimizim onların ürünlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
 
ALAY KONUSU OLDU
 
Videonun yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Prens'le dalga geçti ve Türkiye yerine asıl ABD için boykot çağrısı yapması gerektiğini savundu. Kullanıcılar, ABD Başkanı Donlad Trump'ın Riyad'a yönelik "Bizim desteğimiz olmadan iki hafta bile orada duramazsınız'” sözlerini hatırlattı.
 
TRUMP DALGA GEÇMİŞTİ
 
ABD Başkanı Donald Trump Amerikan askeri desteği karşılığı Riyad'dan daha fazla para kopardığı bir telefon görüşmesini dalga geçerek anlatmıştı. Kral Selman'ın taklidini de yapan Trump, "Şok durumuna girdiler, çünkü 35 yıldır böyle bir telefon almamışlar, tamam mı? Tek bir telefon konuşmasıyla bize 500 milyon dolardan fazla ödediler, tek bir telefon yetti. Çölde kum onlarda nakit para” demişti.

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