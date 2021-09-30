CNN Türk 30 Eylül 2021 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:42

2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.

Suudi Prenses paylaştı! Prens tam 15 yıldır uyuyor Twitter'da prensin videosunu paylaşan Prenses Rima, "En kıymetlim, Allah seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.

Prenses Rima tarafından paylaşılan görüntülerde Prens Velid'in bir yaşam destek makinesine bağlı olduğu ve üzerinde 'Ülkemiz kalbimizde' yazısı bulunan Suudi Arabistan bayrağının bulunduğu görülüyor.

CNN Türk'ün haberine göre, Velid'in babası Prens Halid, oğlunun tamamen iyileşeceğini umuyor. Halid, "Biri bana, neden oğlumun ölümüne izin vermediğimi sordu. Ona, Tanrı'nın onun kazada ölmesini istemesi durumunda oğlumun mezarında olacağını söyledim" dedi.

Geçen yıl Ekim ayında kız kardeşi Prenses Noura bint Talal, Prens Velid'in parmaklarını oynattığı bir videoyu Twitter hesabında paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımda Noura, "Sevgili Halid bin Talal Velid'in değerli oğlu, emriyle dilediğini dirilten Allah'a hamd olsun. Seni sağlığına kavuşturan Allah'a hamd olsun, Allah'ın gücünden ümit kesme" ifadelerini kullanmıştı.