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Suudi Prens Husi milisleriyle masaya oturdu 

Savunma Bakanlığı görevine gelir gelmez Arap Koalisyon Güçleri’ni oluşturarak Yemen’deki iç savaşa İran destekli Husi milislerine karşı müdahale eden Suudi Arabistan’ın Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman pes etti. Bin Selman’ın, Arabistan’a yönelik füze saldırıları sonrası Husi milisleriyle masaya oturduğu öne sürüldü.

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El Arabi El Cedid’in Suudi muhalif sosyal medya aktivisti Müctehid’ten aktardığı haberine göre, Bin Selman Yemenli aşiretler aracılığıyla Husilere “Ülkenin kuzeyini siz yönetin güneyinden çekilin” teklifini götürdü. İran destekli milislerin teklifi değerlendirdiği belirtildi. 

UÇUŞLAR DURDU 

Öte yandan, Husilerin SİHA’lı ve füzeli saldırılarının hedefindeki Arabistan’ın Abha Havaalanı’nın da Veliahtın emriyle akşam 18.00’dan sabah 06.00’a kadar kapatıldığı iddia edildi. Sivil havacılık sitesi FlightRadar’ın yayınladığı uçuş bilgilerinde havaalanı çevresinde söz konusu saatlerde hiçbir uçuş gerçekleşmemesi dikkat çekti. 

 

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