Suudi Prens Husi milisleriyle masaya oturdu 

El Arabi El Cedid’in Suudi muhalif sosyal medya aktivisti Müctehid’ten aktardığı haberine göre, Bin Selman Yemenli aşiretler aracılığıyla Husilere “Ülkenin kuzeyini siz yönetin güneyinden çekilin” teklifini götürdü. İran destekli milislerin teklifi değerlendirdiği belirtildi.

UÇUŞLAR DURDU

Öte yandan, Husilerin SİHA’lı ve füzeli saldırılarının hedefindeki Arabistan’ın Abha Havaalanı’nın da Veliahtın emriyle akşam 18.00’dan sabah 06.00’a kadar kapatıldığı iddia edildi. Sivil havacılık sitesi FlightRadar’ın yayınladığı uçuş bilgilerinde havaalanı çevresinde söz konusu saatlerde hiçbir uçuş gerçekleşmemesi dikkat çekti.