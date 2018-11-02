Suudi Veliaht Prens ABD’nin Hristiyan Evangelist liderleriyle görüştü

Geçtiğimiz Mayıs ayında Egypt Independent'in haberine göre Suudi Arabistan'ın fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın toplumsal-kültürel açıklık politikası çerçevesinde Suudi tarihinde ilk kez kilise inşa etmek üzere Vatikan ile işbirliği anlaşması imzalandığı yer almıştı. Anlaşmanın, Vatikan'ın Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı, Fransız kardinal Jean-Louis Tauran ile Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdülkerim el İsa arasında imzalandığı kaydedilmişti. Daha sonra bu haberin Medine’yi Münevvere’ye kilise inşa edileceği şeklinde gelişmesi üzerine Suudi Arabistan haberi yalanlamıştı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde Veliaht Muhammed bin Selman’ın dün, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Hristiyan Evangalist hareketin liderleri ile görüştüğü kaydedildi. Haberde Hristiyan delegenin bölgeye yaptığı ziyaretin bir parçası olduğu görüşmede, birlikte var oluş, tolerans ve aşırıcılık ve terörizmle mücadele için ortak çabaların önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Toplantıya Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Prens Halid bin Selman, İslam Dünyası Birliği Genel Sekreteri Doktor Muhammed İsa ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr’in katıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Evangelist Hristiyan hareketi liderleri ile bir araya gelerek Kasım ayında yapılacak seçimlerde kendilerinden destek istemişti.