Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Veliaht Prens Selman Arjantin'de Hindistan Başbakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Veliaht Prens Bin Selman, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ekonomi, yatırım, tarım ve enerji alanlarında işbirliğini arttırma meselelerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Hindistan'ın petrol ürünleri ihtiyacını karşılama ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun burada yatırım imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle okların yöneldiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'e gitmeden önce çıktığı Arap ülkelerini kapsayan bölge turu bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Belçika jetleri Baltık´ta Rus jetleri ile karşı karşıya geldi

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA