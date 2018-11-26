Suudi Veliaht Prens Mısır'da muhalefetten tepki gördü

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda darbeci Sisi karşıladı.

Haberde, iki gün sürecek ziyaret kapsamında Bin Selman’ın Sisi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtildi.

Mısır'da muhalefette yer alan siyasi isimler ve gazeteciler ise Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine tepki gösteriyor.

Mısırlı muhaliflerin Bin Selman tepkisi

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğu" ifade edilen açıklamada, Bin Selman'ın Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Bin Selman ziyaretine Mısırlı entelektüeller ve gazeteciler de tepki gösterdi.

Onlarca gazeteci yayımladıkları yazılı açıklamayla, "Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı" Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

"Ziyareti kabul etmiyorum"

Ülke içinde ve dışında yaşayan entelektüeller sosyal medya üzerinden de ziyarete tepki gösteriyor.

Mısırlı insan hakları savunucularından Cemal Iyd, sosyal medya hesabı Twitter'dan "testerenin utanç ziyareti" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bir Mısırlı olarak bu katilin ülkemi ziyaret etmesini kabul etmiyorum. Elimde olsaydı onu Mısır’dan kovardım. Ancak ben bir vatandaşım ve bu hashtag ile yetiniyorum." ifadelerini kullandı.

Mısırlı hukukçu Muhammed Bedran da ziyarete tepki gösterenlerden biriydi. Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "katil" şeklinde nitelendirdiği Bin Selman’ın ziyaretini reddettiğini belirtti.

Dustur Partisi eski yöneticilerinden Halid Davud, silah ve petrol ticaretini insan onurunun üstünde tutan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini emreden Bin Selman’ın Mısır ziyaretini kabul etmediğini dile getirdi.

Veliaht Prens ikinci ülkesinde

Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliği, Bin Selman’ın ziyareti nedeniyle sosyal medya üzerinden "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" şeklinde hashtag oluşturdu.

Büyükelçiliğin, bu şekilde sosyal medya ve kamuoyunda Bin Selman’ın gelişi nedeniyle yapılan tepkileri azaltmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve dün akşam Bahreyn'e geçmişti.

Suudi Veliaht'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Tunus, Mısır, Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.