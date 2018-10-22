İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği: Suudi yetkililerden gelen ilk açıklamalar bizi üzdü

İspanya hükümeti, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan savcılığı tarafından yapılan ilk açıklamalardan üzüntü duyduklarını bildirdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ekim'de evrak işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren ve daha sonra öldürüldüğü belirlenen Kaşıkçı için Suudi Arabistan savcılığından yapılan ilk açıklamaların İspanya hükümetini üzdüğü belirtildi.

Kaşıkçı'nın ailesine İspanya hükümetinin başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "İspanya hϋkϋmeti, bu son derece vahim olayın sorumlularının, geniş kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın ardından adalet karșısında hesap vermeleri konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan çağrıya katılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcı koordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.