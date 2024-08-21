Suudi yönetimi Medine'de 'Filistin'e destek' paylaşımı yapan kız öğrenciyi gözaltına aldı

Umre yapmak için 19 Temmuz'da özel bir turizm şirketiyle Suudi Arabistan'a giden Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Muhsine Topaloğlu'nun Suudi güvenlik gözaltına alındığı bildirildi.

Topaloğlu'nun 21 Temmuz günü Medine'de bulunduğu sırada sosyal medyadan Mescid-i Nebevi'nin fotoğrafı ile paylaştığı "Filistin'de direnişe devam, mücahitlere selam" mesajı nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Aynı gün saat 23.00 sularında kaldığı otele baskın düzenlenen 24 yaşındaki genç kız, tur rehberiyle birlikte gözaltına alındı. Tur rehberi serbest bırakılırken Muhsine Topaloğlu gözaltında tutulmaya devam edildi.

Ailesi, 21 Temmuz'dan bu yana kızlarından haber alamadıklarını ifade ederek Türkiye'nin Cidde'deki konsolosluğuna başvuru yaptı.

Topaloğlu'nun amcası da sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yeğenim Muhsine Topaloğlu umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da Filistin lehinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 21 Temmuz'dan beri haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizin yardımlarını bekliyoruz."