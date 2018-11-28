Suudi-ABD silah ticaretine Kushner makyajı! 

Amerikan ABC News’in Dışişleri ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satış rakamları Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in talimatıyla yüksek gösterildi. Kushner’in rakamların şişirilmesi için Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) baskı yaptığına işaret eden yetkililer, Savunma Bakanı Jim Mattis’in de Kushner’in bu konudaki çabalarını desteklediğini belirtti. ABD ile Arabistan arasında Riyad’da Mayıs 2017’de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda ilerleme kaydedilemediğine dikkat çeken yetkililer, Riyad’ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için anlaşma imzaladığını ifade etti.

Arjantin, Veliaht Prensi inceliyor Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası arenada katılacağı ilk etkinlik olan G20 Zirvesi’nin ev sahibi Arjantin, Prensin Yemen’de Riyad önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve ülkedeki işkencelerdeki rolünün incelemeye başladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) önceki gün Arjantin federal savcısına ilettiği Bin Selman’ın Yemen’deki savaş suçları ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin bulguların işleme alındığı öğrenildi. Adli hamlenin mimarı HRW Direktörü Kenneth Roth, soruşturma kararı hakkında “Bin Selman, Arjantin’e gelmeye cüret gösterirse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir” dedi. Arjantin anayasası, bu ülkenin yargı makamlarına savaş suçları ve işkence için küresel yargı yetkisi tanıyor. Bu nedenle ülkenin yargı makamları, nerede, kim tarafından kime karşı olursa olsun savaş suçu işleyenleri ve işkence yapanları soruşturup, yargılayabiliyor.