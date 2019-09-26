Suudiler: İran’a karşı askeri seçenek uzak değil

Cubeyr, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, “Aramco saldırılarıyla ilgili soruşturmanın sonuçları açıklandıktan sonra diplomatik, ekonomik ve askeri anlamdaki tüm seçenekleri belirleyeceğiz” dedi. Saldırıda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu, dolayısıyla Tahran’ın Aramco saldırılarından sorumlu olduğunu vurgulayan Cubeyr, ülkesinin ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınmakta kararlı olduğunu ancak İran’ın tehditleri karşısında elleri bağlı durmayacaklarını kaydetti. İran’ın Hizbullah’a ve Husilere balistik füze sağladığına işaret eden Cubeyr, Tahran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma tutumuna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.