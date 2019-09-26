Suudiler: İran’a karşı askeri seçenek uzak değil
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin milli petrol şirketi Saudi Aramco’yu hedef alan saldırılara karşılık vermede askeri seçeneği uzak görmediğini belirtti.
Cubeyr, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, “Aramco saldırılarıyla ilgili soruşturmanın sonuçları açıklandıktan sonra diplomatik, ekonomik ve askeri anlamdaki tüm seçenekleri belirleyeceğiz” dedi. Saldırıda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu, dolayısıyla Tahran’ın Aramco saldırılarından sorumlu olduğunu vurgulayan Cubeyr, ülkesinin ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınmakta kararlı olduğunu ancak İran’ın tehditleri karşısında elleri bağlı durmayacaklarını kaydetti. İran’ın Hizbullah’a ve Husilere balistik füze sağladığına işaret eden Cubeyr, Tahran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma tutumuna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.