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Suudiler Yemen’de ateşle oynuyor

ABD’nin Yemen’de ateşkes çağrısı yapıp 30 gün mühlet verdiği Arap koalisyonuna öncülük eden Suudi Arabistan, insani yardımların ülkeye ulaşmasında kilit önemde olan Hudeyde limanına asker yığdı.

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Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar, Suudi ordusunun liman kentini ele geçirmek için bölgeye 30 bin asker gönderdiğini bildirdi. Hudeyde’nin güney ve doğu girişine gönderilen askerlerin zırhlı araç ve tank gibi modern askeri malzemelerle donatıldığı öğrenilirken, kaynaklar, Suudilerin 30 günlük mühlet dolmadan operasyon düzenleyeceğini aktardı. İran destekli Husi milislerinin hakimiyetindeki kentte 2 milyon sivil yaşıyor. Hudeyde’ye yönelik koalisyon bombardımanı sık sık sivillerin hayatını kaybetmesine neden oluyor. 

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