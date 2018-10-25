Suudilerden Yemen’de yine katliam 

Koalisyon jetlerinin Hudeyde’nin Beyt el Fakıh bölgesine yönelik son bombardımanında 19 sivilin öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yemen merkezli Masirah televizyon kanalının bildirdiğine göre hava saldırısı, biri çocuk 3 sivilin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bombardımandan sadece birkaç saat sonra gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler’in iki hafta önce yayımladığı raporda, Suudi Arabistan önceliğindeki koalisyonun Yemen’de çarşı yerlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara, cenaze ve düğünlere yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu son üç yılda 16 bin sivilin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı kaydedilmişti.