Suudilere Yemen’de 30 gün mühlet

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad’a fatura kesmeye hazırlanan Washington, işe ilk olarak Yemen savaşından başladı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ülkede 2015’ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ile İran destekli Husi milisleri arasında devam eden savaşta, 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu. Mattis, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

‘SALDIRILARI DURDURUN’

Barış Enstitüsünde konuşan Mattis, “Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz” dedi. İki senelik bir süre zarfında Husi milislerinin başkent Sana ve liman kenti Hudeyde’de hakimiyet sağladığını vurgulayan Mattis, “Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE’nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith’in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk” diye konuştu.

MÜZAKERE KASIMDA

Benzer bir ateşkes çağrısı da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi. Yayımladığı yazılı açıklamada Washington’ın tarafları Yemen’deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması için desteklemeye çağırdığını aktaran Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini kaydetti. Husi milislerinden de Riyad ve Abu Dabi’yi hedef alan füze saldırılarını bitirmesini talep eden ABD’li Bakan, “Kasım ayında, BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı” değerlendirmesini yaptı. Pompeo, görüşmelerin hedefini “çatışmanın temel sorunlarını ele alarak sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi” olarak özetledi. Düşmanlıkların sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir şekilde yeniden başlamasının bölgedeki insani krizi de rahatlatacağını kaydeden ABD’li Bakan, “Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi” ifadesine yer verdi.

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