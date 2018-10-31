Suudilere Yemen’de 30 gün mühlet
Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad’a yönelik tavrı merakla beklenen Beyaz Saray, yaptırıma Yemen’den başladı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudilerin öncülük ettiği koalisyondan, Yemen’de sivilleri bombalamayı bırakarak 30 gün içerisinde İran destekli Husilerle masaya oturmasını istedi.
Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad’a fatura kesmeye hazırlanan Washington, işe ilk olarak Yemen savaşından başladı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ülkede 2015’ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ile İran destekli Husi milisleri arasında devam eden savaşta, 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu. Mattis, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
‘SALDIRILARI DURDURUN’
Barış Enstitüsünde konuşan Mattis, “Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz” dedi. İki senelik bir süre zarfında Husi milislerinin başkent Sana ve liman kenti Hudeyde’de hakimiyet sağladığını vurgulayan Mattis, “Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE’nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith’in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk” diye konuştu.
MÜZAKERE KASIMDA
Benzer bir ateşkes çağrısı da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi. Yayımladığı yazılı açıklamada Washington’ın tarafları Yemen’deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması için desteklemeye çağırdığını aktaran Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini kaydetti. Husi milislerinden de Riyad ve Abu Dabi’yi hedef alan füze saldırılarını bitirmesini talep eden ABD’li Bakan, “Kasım ayında, BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı” değerlendirmesini yaptı. Pompeo, görüşmelerin hedefini “çatışmanın temel sorunlarını ele alarak sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi” olarak özetledi. Düşmanlıkların sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir şekilde yeniden başlamasının bölgedeki insani krizi de rahatlatacağını kaydeden ABD’li Bakan, “Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi” ifadesine yer verdi.
Çatışmalar 16 bin sivili canından etti
İç savaşın patlak verdiği 2014 sonundan önce dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen’de, son iki yılda binlerce sivil çatışmalar veya salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. BM’nin yayımladığı son rapora göre, Suudi destekli güçler ile İran’ın silah sağladığı Husi milisleri arasındaki çatışmalarda 16 bin sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edilirken, iç savaş ülke altyapısı, karayolu güzergahları ve havalimanları üzerinde yıkıcı etki yaptı.
Yardım değil ‘reklam’ parası
Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Miletler’e Yemen için 930 milyon dolar yardımı, ‘iyi reklam’ karşılığında yaptığı iddia edildi. İngiliz Guardian gazetesi, BM’nin iç yazışmalarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’ın 930 milyon dolar yardım karşılığında, BM’den Riyad’ın Yemen’de oynadığı insani rolü öne çıkarmalarını talep ettiğini yazdı. Haberde, Yemen’e yapılacak insani yardım bütçesinin şartlarının yer aldığı ‘Görünürlük Planı’ adlı belgede, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA), 930 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kapsamlı ‘iyi tanıtım’ şartlarını kabul etmeye zorlandığı belirtildi. Kaşıkçı cinayetinde parmağı olduğu düşünülen Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın, itibarını düzeltmek adına bu tür yardımlara başvurduğu ifade ediliyor.
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