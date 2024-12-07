İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti
Dünya

Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti
ABONE OL

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı gruplar kritik noktaları ele geçirdi.

Son olarak Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.