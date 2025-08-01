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Dünya

Süveyda'daki olayların ardından soruşturma komisyonu kuruldu

Suriye Adalet Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki son olaylarla ilgili olarak bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Süveyda'daki olayların ardından soruşturma komisyonu kuruldu
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla kurulan komisyonun, Süveyda'daki olayların arka planını aydınlatmak ve yaşanan ihlalleri ortaya çıkarmakla görevlendirildiği belirtildi.

Komisyonun dört hakim, iki avukat ve bir komutandan oluştuğu vurgulanan açıklamada, hazırlayacakları nihai raporu Adalet Bakanlığına sunmak üzere kendilerine üç aylık bir süre tanındığı, gerektiğinde bu sürenin uzatılabileceği aktarıldı.

Komisyonun görev tanımıyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Olaylara yol açan koşul ve etkenlerin belirlenmesi, vatandaşlara yönelik hak ihlallerinin ve saldırıların tespit edilmesi, bu ihlallere karışan kişi veya grupların kimliklerinin ortaya çıkarılması."

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

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