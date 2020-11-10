Suveydan: İsrail ile iş birliği yapan Arap şirketlerini boykot edin

AA 10 Kasım 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 15:36

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Grubu"nun düzenlediği çevrimiçi toplantıda konuşan Suveydan, "Sadece siyonizmle normalleşen hükümetlerin değil, onlara bağlı şirketlerin mallarını da boykot, normalleşmenin onların yok olmasına neden olacağını kanıtlamak açısından önemlidir." dedi.

Genel olarak İslam dünyasının normalleşmeyi reddettiğini belirten Suveydan, "Eğer Arap halkları bu şirketleri boykot ederse, 300 milyonluk Arap nüfusunu kaybetmiş olurlar. Böylece normalleşme bu ülkelere hiçbir fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

Kuveytli düşünür, boykot için İsrail ile iş birliği yapan şirketlerin isim listelerinin oluşturulması ve sürekli olarak hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Boykot için bilinçlenme adına sosyal medya kullanımının da önemine dikkati çeken Suveydan, sosyal medyayı, "normalleşmeyi reddedenlerin elindeki en güçlü silah" olarak nitelendirdi.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

