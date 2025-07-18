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Dünya

Süveyda'ya tansiyon yüksek! Arap aşiretler ve Bedevilerin ilerleyişi sürüyor

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda'da Dürzilerle çatışan Arap aşiretler ve Bedevilerin ilerleyişi sürüyor. Suriye İçişleri Bakanlığı ise hükümet güçlerinin bölgede konuşlanma hazırlığı olmadığını belirtti.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Süveyda'ya tansiyon yüksek! Arap aşiretler ve Bedevilerin ilerleyişi sürüyor
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Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da dün akşam saatlerinde Dürzi silahlı grupların Bedevilere saldırı gerçekleştirmesiyle iki taraf arasında yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Yerel kaynakları, çatışmaların Süveyda'nın batısında yoğunlaştığını aktardı. Farklı bölgelerden yola çıkan Arap aşiretler de Bedevilere destek amacıyla kalabalık gruplar halinde araçlarla Süveyda'ya ilerliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba ise yaptığı açıklamada, Suriye güvenlik güçlerinin çatışmaları bastırmak için Süveyda'ya yeniden konuşlanma hazırlığı olmadığını duyurdu. Sözcü el-Baba, hükümet güçlerinin normal hazırlık durumunda olduğunu, şu ana kadar Süveyda'ya herhangi bir sevkiyat yapılmadığını söyledi.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise medyaya yaptığı açıklamada, "Suriye'de devam eden istikrarsızlık nedeniyle İsrail, Suriye hükümet güçlerinin önümüzdeki 48 saat boyunca Süveyda'ya sınırlı girişine "izin vermeyi kabul ettiğini" belirtti.

SÜVEYDA'DA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMA

Suriye'deki Dürzi silahlı gruplar, hükümet güçlerinin Süveyda ilinden çekilmesi ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın yüzlerce kişinin ölümüne yol açan son şiddet olaylarının önüne geçme çabalarına rağmen dün akşam Dürzilere karşı yeni bir saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da dün akşam Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

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