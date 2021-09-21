Suyun altında nefes kesen an! 7 metre boyunda...

star.com.tr 21 Eylül 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 10:45

Brezilya'nın Formosa Nehri'ne dalan Bartolomeo Bove ve arkadaşı Juca Ygarape isimli dalgıçlar, suyun altında devasa bir anakonda yılanı buldu.

Dalgıçlar anakondayı yakından görüntülemek isterken, korkutucu manzara adeta nefes kesti.

Dalgıçlara göre dev yılan, en az 7 metre uzunluğundaydı.

Dalgıçlardan Bove, "Bonito bölgesindeki nehirler ve su kaynakları, Güney Amerika'da kristal berraklığındaki sularda anakondaların bulunabileceği tek yerlerdir ve bu nedenle dalış sırasında karşılaşmak, olasıdır.' dedi.

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