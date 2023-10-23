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Dünya

Sydney Belediye Başkanı'ndan İsrail tepkisi! O önergeye karşı çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'in Belediye Başkanı Clover Moore, belediye binasının İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılmasını ve binanın dışına İsrail bayrağı asılmasını teklif eden önergeye karşı çıkacağını bildirdi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Sydney Belediye Başkanı'ndan İsrail tepkisi! O önergeye karşı çıktı
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'in Belediye Başkanı Clover Moore, belediye binasının İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılmasını ve binanın dışına İsrail bayrağı asılmasını teklif eden önergeye karşı çıkacağını bildirdi.

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Moore, konuyla ilgili açıklamasında, belediye meclis toplantısında sunulan söz konusu önergenin kentin "kapsayıcılık değerlerine" aykırı olduğunu söyledi.

Sydney Belediye Binası'nın dış cephesine İsrail bayrağı asılması ve binanın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması önergesine karşı çıkacağını belirten Moore, "Tek taraflı önergelerin veya açıklamaların, bölücü ve zararlı olduğunu, Sydney'in kapsayıcılık ve uyuma dayalı değerlerine ters düştüğünü düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Belki Sydney Belediye Başkanı söylediklerime katılmayacak ama ben kesinlikle insanların bir taraf tutması ve iyilikten yana olması gerektiğine inanıyorum. Bu durumda, kötülüğe karşı İsrail'in yanında durun." ifadesini kullandı.

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