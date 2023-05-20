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Dünya

Sydney'de buluşamayan Quad liderleri Hiroşima'da görüşecek

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu 'Quad' ülkeleri ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan liderleri, Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya gelecek.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 07:14 - Güncelleme:
Sydney'de buluşamayan Quad liderleri Hiroşima'da görüşecek
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Sydney'de düzenleneceği duyurulan ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmayacağını bildirmesi nedeniyle iptal edilen Quad görüşmesinin yeni programı belli oldu.

Buna göre Quad'ı oluşturan ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan liderleri, halihazırda Hiroşima'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelecek.

Görüşmeye Biden'ın yanı sıra, ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katılacak.

Liderlerin görüşmede, Hint-Pasifik bölgesi ve ötesindeki statükonun değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere karşı yeni taahhütler verebileceği belirtiliyor.

Biden, Washington'daki "borç limiti" konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle, daha önce Sydney'de planlanan görüşmeye katılamayacağını, geçen hafta duyurmuştu.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

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