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Dünya

Syed, Amerikan hükümetinde en üst makama sahip Müslüman oldu

Pakistan kökenli ABD'li hükümet yetkilisi Dilawar Syed, Küçük İşletme Yönetimi (SBA) Başkan Vekili adaylığının Senato tarafından onaylanmasının ardından Washington hükümetinde en yüksek makamdaki Müslüman oldu.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Syed, Amerikan hükümetinde en üst makama sahip Müslüman oldu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Ticari İlişkiler Özel Temsilcisi Dilawar Syed'in, SBA Başkan Vekilliği adaylığı, Senato'da yapılan oylamada 42'ye karşı 54 oyla onaylandı.

Senato Küçük İşletmeler ve Girişimcilik Komitesi Başkanı Maryland Demokrat Senatörü Ben Cardin oylamadan önceki açıklamasında, SBA Başkan Vekilliği makamının iki ABD başkanı döneminde toplam 5 yıl boyunca boş kaldığını söyleyerek, "Bunu halletmemizin zamanı geldi." dedi.

Senato'daki oylama, Syed'i ABD hükümetindeki en yüksek makamdaki Müslüman konumuna getirdi.

Syed, Mart 2021'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından SBA Başkan Vekilliğine aday olarak göstermiş, fakat Senatodaki Cumhuriyetçiler tarafından, SBA'nın kürtaj yapan işletmelere verdiği finansal destekler ve başka gerekçeler de öne sürülerek Müslüman adayın oylanması defalarca engellenmişti.

Bu süre içinde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Müslüman karşıtlığını öne çıkararak, Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarının tepki göstermesi için kamuoyu oluşturmuşlardı.

Joe Biden bu yıl başında Senato'da tekrar oylanması için Syed'i yeniden aday göstermişti.

  • Müslüman
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