T-45C Goshawk askeri jet düştü! Nedeni kokpit görüntüsünde ortaya çıktı

ABD donanmasına ait T-45C Goshawk askeri jeti Teksas Fort Worth'ta piste inmeye hazırlandığı esnada kuş sürüsüne çarptı. Kuşlardan birinin motora girmesi sonrası düşüşe geçen askeri jet yerleşim alanına düşerek 3 evin hasar görmesine neden oldu.



Yayınlanan kokpit görüntüsünde kuşun motora girmesiyle sirenlerin çaldığı pilotun ise telsizden "Piste ulaşmaya çalışıyoruz" dediği duyuluyor.

Pilot, uçak hızla Lake Worth mahallesine doğru alçalırken, "Evet, başaramayacağız, fırlatacağız" dedi. Eğitim tatbikatı yapan her iki pilot da düşmeden saniyeler önce uçaktan çıkmayı başardı.